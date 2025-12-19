İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek hedeflerini belirlemek amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

İl Müdürü Hasan Taş başkanlığında yapılan toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Fatih Temur, Çorum Valiliği Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje Ofisi’nden Ömer Arslan, Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salih Çakır ve Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş katıldı.

Toplantıda 2025 yılı arıcılık faaliyetleri genel hatlarıyla değerlendirilirken, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ve destekler masaya yatırıldı. Ayrıca Çorum’da damızlık olarak yetiştirilen Damızlık Anadolu Arısı üzerine yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Görüşmede yerli ve dayanıklı genetik yapısıyla öne çıkan Damızlık Anadolu Arısı’nın yaygınlaştırılması, bal veriminin artırılması ve arıcıların bilgi ile teknik kapasitesinin güçlendirilmesi ortak hedef olarak belirlendi. Sürdürülebilir arıcılığın desteklenmesi ve sektörde kalite standartlarının yükseltilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Taş, arıcılığın hem ekonomik hem de biyolojik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi