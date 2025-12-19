İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Bal Üreticileri Birliği, Çorum Arı Yetiştirici Birliği, işbirliğiyle gerçekleştirilen kursun ilki 1–23 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ilgi üzerine ikinci kursun düzenleneceği açıklandı.

Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş, yaptığı açıklamada 2’inci arıcılık kursunun da, 19 Ocak 2026 yılında başlayıp 16 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini belirterek, kursun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, hafta içi 5 gün, günde 5 ders saati şeklinde uygulanacağını söyledi.

Hüseyin Karakuş, kurs kapsamında katılımcılara arı bakımı ve beslenmesi, modern kovan yönetimi, arı hastalıkları ve korunma yöntemleri ile bal, polen, propolis ve arı sütü gibi arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini ifade etti.

Kursa katılmak isteyenlerin Çorum Bal Üreticileri Birliği’ne başvurabileceğini kaydeden Karakuş, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0533 494 49 86 numaralı telefondan kendisiyle iletişime geçebileceğini bildirdi.

