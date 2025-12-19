Söz konusu işbirliği protokolü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Safi Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile öğretim elemanları, eğitim-öğretim programlarında yer alan uygulamalı dersleri Safi Çorum Şeker Fabrikası bünyesinde gerçekleştirecek.

İşbirliğiyle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama alanında pekiştirmeleri, sektörü yakından tanımaları ve mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK