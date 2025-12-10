Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Çorum Belediyesi tarafından 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacağı açıklanan su ve toplu ulaşım zamlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Damar, zam oranlarının kabul edilemez olduğunu belirterek belediyeyi “halkın yükünü artırmak” ve “şeffaf davranmamak”la eleştirdi.

Toplu taşıma ücretlerine yapılan yaklaşık yüzde 47’lik zammı eleştiren Damar, yeni tarifelerin vatandaş için büyük bir yük olduğunu söyledi.

Damar, söz konusu artışların makul bir gerekçesi olmadığını belirterek, “Otobüsler altın varaklarla mı kaplandı, motorlarına elmas yakıt mı koyuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“SU TEMEL HAKTIR, LÜKS TÜKETİM DEĞİLDİR”

Su fiyatlarına yapılan zamların da dar gelirli aileleri zorlayacağını söyleyen Damar, yeni tarifenin “vatandaşın gözünü korkuttuğunu” belirtti. Damar, “Çeşmelerden su değil, gözyaşı akıtıyorsunuz” diyerek zamma tepki gösterdi.

“TERMİNALDEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARI

AYDINLATILMADAN ZAM YAPILAMAZ”

Ahmet Damar, açıklamasında Çorum Terminali’ne ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını da gündeme getirdi.

Belediyenin bu konuda sessiz kaldığını savunan Damar, “milyonluk ihaleler”, “şaibeli işlemler” ve “belediye personel şirketlerindeki usulsüzlük iddiaları”nın açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Damar, “Halktan %50’ye yakın zam istiyorsanız, önce her kuruşun hesabını verin” ifadelerini kullandı.

Belediyenin sosyal tesis fiyatlarıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Damar, “Diğer belediyeler 80–100 TL’ye 3–4 çeşit yemek sunarken, siz bir çorbayı 60 TL’ye satıp TikTok çekiyorsunuz” dedi.

“BU ZAMLAR HALKIN DEĞİL BELEDİYENİN

BÜTÇESİNİ KURTARMAYA YÖNELİK”

Açıklamasının sonunda Damar, belediyenin zam kararını adaletsiz ve haksız bulduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çorum Belediyesi, bu adımla halkın refahını değil kendi bütçesini düşündüğünü açıkça göstermiştir. Bu kurnazca adımları kınıyoruz. Vatandaş bu soygunu unutmayacak.”

Muhabir: SELDA FINDIK