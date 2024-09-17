Ankara’da ikamet eden Hamza Asiler'in oğlu Mutluhan Asiler'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Oto yedek parça satışı yapılan iş yerinde çalışan ve skuterle işe giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mutluhan Asiler'in (24) cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerini takip eden Asiler'in dayısı Mustafa Demir, yeğeninin su birikintisine girmemek için sola manevra yapınca arkadan gelen otomobilin altında kaldığını söyledi.

Talihsiz gencin cenazesi, bugün Sincan/Cimşit Mezarlığında toprağa verilecek.

Editör: Haber Merkezi