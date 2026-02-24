Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emir Dağaşan, verginin devletin ayakta kalmasının ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin temel gücü olduğunu vurguladı.

Verginin; eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete kadar tüm kamu hizmetlerinin finansman kaynağı olduğunu belirten Emir Dağaşan, gelir idaresinde, vergi dairelerinde ve sahada görev yapan maliye çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Artan iş yükü, yoğun beyan dönemleri ve personel yetersizliğine rağmen çalışanların görevlerini fedakârca yerine getirdiğini dile getirdi.

“Vergi yalnızca bir rakam değil, maliye çalışanlarının alın teridir” diyen Emir Dağaşan, vergi bilinci konuşulurken vergiyi toplayan personelin emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dağaşan açıklamasında şu talepleri sıraladı: “Mart ayı GMSİ beyan döneminde fiilen fazla çalışan tüm vergi dairesi personeline, unvan ayrımı yapılmaksızın fazla mesai ücretinin ödenmesi, AVM saha çalışmaları ile daire içi yoğun mesainin eşit ve objektif kriterlerle değerlendirilmesi, Kariyer uzmanlar arasındaki merkez-taşra ayrımının kaldırılması, Mali Hizmetler Sınıfının ihdas edilmesi, Can güvenliği tedbirlerinin artırılması, Fazla mesai ücretlerinin günün ekonomik koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi, Gelir Uzmanlarına imza yetkisi verilmesi ve uzlaşma ücretinden faydalandırılması, Yeniden yapılandırma süreçlerinin etkin ve sürdürülebilir biçimde uygulanması”

Bu düzenlemelerin hem vergi gelirlerinin adil bir şekilde toplanmasına hem de kayıp ve kaçağın önlenmesine katkı sağlayacağını belirten Dağaşan, aynı zamanda maliye çalışanlarının motivasyonunu artıracağını ifade etti.

Vergi Haftası’nın yalnızca bir kutlama haftası olmaması gerektiğini vurgulayan Dağaşan, “Vergi Haftası emeği teslim etme haftası olmalıdır” dedi.

Türk Büro-Sen Şube Başkanı Dağaşan, tüm maliye çalışanlarının Vergi Haftası’nı kutlayarak, emeklerinin karşılıksız kalmaması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR