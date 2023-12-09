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Ahlatcı Çorum FK, yarın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.hafta maçında konuk edeceği Erzurumspor’la tarihinde beşinci kez karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacağı Erzurumspor’la tamamı 3.Lig’de olmak üzere 4 maç yaparken, sadece 1 puan alabildi.

Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor ilk kez 2012-2013 Sezonunda rakip oldu. 9 Eylül 2012’de Erzurum’da oynanan maçı 2-0 kaybeden Ahlatcı Çorum FK, 3 Şubat 2013’te konuk ettiği rakibine bu kez 3-0’lık skorla boyun eğdi.

İki takım, 2013-2014 Sezonunda da aynı grupta rakip oldu. 12 Aralık 2013’te Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, 4 Mayıs 2014’te, Erzurum’da oynanan maçta gülen taraf 1-0’lık skorla Erzurumspor oldu.

Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor’la 2015-2016 Sezonunun devre arasında, Antalya’da oynadığı hazırlık maçında ise sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.