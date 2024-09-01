Ahlatcı Çorum FK, henüz 10.dakikada Mustafa Pektemek’in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Sakaryaspor karşısında 16.dakikada Emre Demir’in golüyle 1-0 geriye düşerken, beraberlik golünü 90+1’de Loick Landre ile buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, penaltı da dahil olmak üzere birçok net gol fırsatından yararlanamazken, konuk ekibin Polonyolı kalecisi Szumski maçın yıldızı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 16: GOL! Sakaryaspor golü buldu. Geraldo’nun rakip yarı sahada kaptırdığı topla buluşan Emre takımını hızla atağa çıkarttı. Topla Çorum FK yarı sahasına geçen Emre pasını sağdan bindiren Fernando’ya attıktan sonra ceza sahasına koşu yaptı, Ferdando’nun yerden altı pasa çıkarttığı topa Emre ve Landre birlikte hamle yaptı, Emre’nin vuruşu sonrası top ağlara gitti: 0-1.

DAKİKA 31: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunu soldan Atakan kullandı, ceza sahasına ortasında ön direkte Geraldo kafayı vurdu, top uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 33: Atakan’ın pasında Geraldo ceza sahasında topla buluştu, altı pasın köşesine yakın yerden vurdu, yandan aut.

DAKİKA 37: PENALTI KAÇTI: 35.dakikada gelişen Çorum FK atağında, Boudjemaa’nın pasında topla buluşan Eren soldan ceza sahasına girdi, altı pasın sol köşesine yakın yerdeki Atakan’a çıkarttığı topa Atakan’dan önce Salih kendi kalesine doğru bir vuruş yaptı, üst direkten dönüp sağa açılan topu Geraldo kaptı ve kaptanı Ferhat’a kazandırdı. Ferhat pozisyonu devam ettirmek isterken Salih’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 37.dakikada topun başına geçen Thomas, sağ ayağı ile yerden vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 39: Çorum FK atağında, Landre ceza yanının gerisinden vurdu, kaleci Szumski topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 45+4: Sağdan Atakan’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Toure kafayı vurdu, kaleci Szumski yine bir kez daha gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 54: Çorum FK atağında, Thomas’ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu Ahmethan ayağı ile kaleye gönderdi ancak Szumski’yi geçemedi.

DAKİKA 61: Atakan’ın serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı orta sonucu oluşan karambolde Toure penaltı noktasının solundan net bir gol vuruşu yaptı ancak kalesinde devleşen Szumski gole izin vermedi, dönen topu Ferhat tekrar içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Toure’ye geldi, bu futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.

DAKİKA 63: Çorum FK yine net bir fırsattan yararlanamadı. Geraldo’nun pasında, penaltı noktasının solunda topu önüne alan Thomas karşı karşıya pozisyonda, dönerek vuruşunu yaptı, Szumski müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi.

DAKİKA 67: Sağdan gelişen atakta, Kerem ortaladı, Thomas’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Szumski müthiş bir refleksle golü önledi, korner.

DAKİKA 80: Soldan gelişen Çorum FK atağında Erkan soldan ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topu Durel Avounou kaleye vurdu savunmaya çarpan top kornere gitti.

DAKİKA 90+1: GOL! Beraberlik golü geldi. Toure’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Kerem, pasını Durel Avounou’ya verdi. Son çizgiye yönelen Durel’in altı pasın sağından, yerden altı pasa çıkarttığı topa Loick Landre dokundu: 1-1.

DAKİKA 90+3: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Atila ortaladı, Durel altı pasta kafayı vurdu, aut.

DAKİKA 90+6: İnanılmaz bir fırsat kaçtı. Ferhat’ın ceza sahasına gönderdiği yüksek topu arka direkte Durel ayak içiyle altı pasa indirdi ancak bomboş durumdaki Ahmethan dokunamadı.