Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Floor Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 18 takımdan 54 sporcu katılım sağladı. Kızlarda Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu birinci olmayı başarırken, Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nun B takımı, ikincilik kürsüsüne ise A takımı çıktı. Spor Lisesi bu kategoride üçüncü olurken, Güzel Sanatlar Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.