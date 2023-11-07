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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Floor Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 23 takımdan 70 sporcunun mücadele ettiği turnuvada müsabakalar Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu birinci, Güzel Sanatlar Lisesi ikinci, Gazipaşa Ortaokulu üçüncü, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise dördüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çıkarken, Güzel Sanatlar Lisesi bu kategoride de ikinciliği elde etti. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü olurken, Sersevi takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Son olarak karma kategorisinde yapılan müsabakaların ardından Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A ve B takımı birinci ve ikinci olurken, Ay Işığı Takımı üçüncü, Güzel Sanatlar Lisesi dördüncü oldu.