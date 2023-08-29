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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Curling İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 3 kategoride Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 26 erkek, 24 kız olmak üzere toplam 50 sporcu katılım sağladı. Curling İl Temsiilcisi Şeyda Topuz gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne Ömer Gödel ve Yağız Dağ’dan oluşan Kadeş takımı çıktı. Abbas Kolcu, Sarp Burak Kolcu’dan oluşan Beyazikli takımı iknci olurken, Doğukan Ergin ve Alperen Gökdere’den oluşan Kazananlar takımı ise üçüncülüğü elde etti. A.Musa Şahin ve M.Burak Taşkan’lı Aslanlar takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Beren Has ve Ezgi Tırlak’lı Ayyıldızlar takımı birinci olmayı başarırken, Beren Uçar, Aysun Erol’dan oluşan Pablo takımı ikinci, Zeynep Şahin, Sıla Ergin’li Prensesler takımı üçüncü, İklim Çoban ve Zeynep Şahin’li Şahinler takımı ise dördüncü oldu. Karma kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Emir Tunay ve Merve Tunay’lı Ultra Aslanlar takımı çıkarken, Yasin Aktaş, Buket Bal’dan oluşan Şampiyonlar takımı ikinci, Asya Doğan, Eymen Doğan’lı Şimşekler takımı üçüncü, Eylül Rana Çeltek ve Alpercan Aksoy’dan oluşan Kartallar takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

