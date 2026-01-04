Gazeteci-yazar hemşehrimiz Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir (88), üç aydan beri tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Ahmet Özdemir’in eşi, Nimet Özdemir, Sema Akbel Özdemir ve Cüneyt Özdemir’in anneleri, Erhan Akbel’in ve Zeynep İnanoğlu Özdemir’in kayınvalideleri, Alp, Lena, Öykü ve Arda’nın anneanneleri, Ali Mavi’nin babaannesi, Novi’nin büyük anneannesi Hamiyet Özdemir’in cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aile yakınları ve Cüneyt Özdemir’in arkadaşı bazı gazeteciler de katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.