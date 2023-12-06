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Çorum İş Kadınları Derneği, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınışının 89. yıldönümünde “Cumhuriyetin Kadınları” konulu bir panel düzenledi.

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Cumhuriyet'in kadınlara sağladığı faydalar konuşuldu.

Panele, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, Çorum’un yaşayan efsanesi Dr.Rifat Patır, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Sermin Kaleli, cumhuriyetin kuruluşundaki en büyük atılımın Türk kadınını toplumsal yaşama katma çabası olduğunu belirtti. O dönemlerde dünyada kadının ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğünü dile getiren Kaleli, “Kadın çalışma hayatından uzak eve hapsedilmiş, kadına bir takım misyonlar yüklenmiş ve onları yapması beklenmiş bir nevi ikinci sınıf vatandaş çok üzücü. Nezih hocamın dediği gibi Cumhuriyetin kuruluşunun en yürekli adımı Türk kadınını toplumsal yaşama katma çabası olmuştur.” diye konuştu.

Atatürk’ün İzmir’de bir konuşmasında sarf ettiği ‘Yaşamak faaliyet demek’ sözünü hatırlatan Kaleli, şunları söyledi: “Tek kanatla uçulmaz, toplumda bir kanat güçlenir bir kanat güçsüz kalırsa o arzu ettiğimiz hedeflere ulaşamayız çünkü uçamayız. Düşünün sene 1923 ve dünyada hiçbir lider Atatürk’ün bu vizyonuna sahip değil. Bugün gelişmiş saydığımız hayranlık duyduğumuz Avrupa ülkelerinden önce Seçme ve Seçilme Hakkı’nı elde ettik. Gurur duyuyorum ki biz Avrupadan da ileri bir toplumduk, bugün de Avrupadan ileri bir toplumuz, yarın da böyle olacak.”

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, ise yaptığı konuşmada birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 89. Yıldönümünü kutladığımızı hatırlattı. Baykam, “Gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bu vesileyle her gün kutlanan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günümüz de kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Bir toplumun ilerlemesi kadınlarının ilerlemesi ile ölçülür’ diyerek Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının önünü açmıştır. Cumhuriyetimizin kadınlara kazandırdığı bu yasal ve sosyal düzenlemelerle Türk kadını da eğitimden sağlığa bilime yasama yürütme yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, sanattan ekonomiye kadar hayatın her alanında önemli başarılar elde etmiştir.” ifadesini kullandı.

Arkeolog yazar Nezih Başgelen'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Prof. Dr. Kenan Mortan, Hititolog Prof. Dr. Aygül Süel ve akademisyen Doç. Dr. Ebru Güzel, Cumhuriyet tarihine damga vuran kadınlar ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Panelin ardından Çorum'da kendi alanlarında "duayen" olarak anılan ve kariyerleriyle Cumhuriyet'in gelişimine katkı sağlayan Prof.Dr. Aygül Süel ile Çorum’un yaşayan efsanesi Dr.Rifat Patır, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve iş insanı, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala'ya ^Çorum’a değer katanlar” plaketi verildi.