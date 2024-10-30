29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı ile sona erdi. Atatürk Anıtı’nda başlayan Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayına binlerce Çorumlu katıldı.

Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne oradan da Kadeş Barış Meydanı’na kadar fenerlerle yürüdü. Katılımcılar daha sonra burada Belediye bandosunun düzenlediği mini konserle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Editör: Haber Merkezi