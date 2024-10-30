29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Valiliği tarafından resepsiyon verildi. Anitta Otel’de düzenlenen resepsiyona Vali Ali Çalgan, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız, İl Garnizon Komutanı Kd. Alb. Ömer Faruk Gelengeç, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Arif Pehlivan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Vali Çalgan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

Vali Çalgan, Cumhuriyetin bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.

Salondaki katılımcıları selamlayarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kabul törenine katılanları selamlayan Vali Çalgan, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazandığı zaferin sembolü olan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşadığımızı hatırlattı.

Bu özel gün vesilesiyle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize minnettarlığını bir kez daha ifade ettiğini vurgulayan Vali Çalgan; “Cumhuriyet; bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir.



Ecdadımız, 1071 yılında kazandığı Malazgirt Zaferiyle Anadolu’nun kapısını Türk’lere açmış, bu toprakları vatan edinmiş, 1000 yıldır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamış, dünyada adaletin ve merhametin sembolü olmuştur.

Hiçbir zaman esaret altına girmeyi kabul etmeyen aziz milletimizin tarihi şanlı zaferlerle doludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, O’nun önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla yürütülen, tüm imkânsızlıklara rağmen kazanılan tarihi bir zafer olarak bunların en görkemlilerinden biridir. Bu anlamda Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli mirastır.

Bizler de, bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Bu amaçla Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı”nda, millî ve manevî değerlerimizden kopmadan, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için çalışacağız” dedi.

“Aziz Türk milleti, 1000 yıl önce Malazgirt’te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını bizlere açmışsa, İstanbul’un fethi ile bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatmışsa; Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşında, Kıbrıs Barış Harekâtında ve 15 Temmuz’da da aynı mücadeleyi yapmış, vatanımıza göz diken namertlere ve vatan hainlerine hak ettikleri dersi vermiştir” diyen Vali Çalgan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkâna ve kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bugün burada yaşadığımız bu birliktelik tablosu birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim; geleceğimizi güçlü ve aydınlık kılsın. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda edan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, cumhuriyetin kuruluşunda emeği ve katkısı olan devlet ve siyaset adamlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum”

Konuşmanın ardından Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam eden resepsiyon Vali Çalgan ve protokol üyelerinin tüm masaları gezerek katılımcıların bayramını kutlaması ve uğurlama ile son buldu.