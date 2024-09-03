5-9 Eylül tarihlerinde İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenecek olan U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı’nın Çorumlu teknik direktörü Fevzi Çakmak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Bu yıl, Temmuz ayında düzenlenen Avrupa şampiyonasında şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını hatırlatan Fevzi Çakmak, İspanya’da şampiyonluk ipini göğüsleyerek Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini ifade ederken, “Türk gibi güçlü kelimesini Dünya’ya tekrar anımsatıp, yeni Taha Akgül'ler ile tarih yazıp Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz” dedi.

Milli takımda tam bir aile ortamının olduğuna da dikkat çeken Fevzi Çakmak, “Abi kardeş ortamı var, devamlı konuşuyoruz. Dünya’ya Güreş Sporunu atalarımızın öğrettiğini, bizim dünyaya öğrettiğimiz, güreş sporunda bir numara olmamız gerektiğini onlara aşılıyoruz. Artık şahlanma zamanı geldi ve bu parola ile Dünya Şampiyonasına hazırlandık. Milletimizden dua bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ 2028

OLİMPİYATLARI

Esas hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu da kaydeden Fevzi Çakmak, “Dünya şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok sayıda madalya almak istiyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar 2028 Olimpiyatlarının provası niteliğinde” dedi.