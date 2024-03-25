Çorum il merkezindeki Kadeş Barış Meydanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bizim sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi; yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Avrupa’sı ve Amerika’sı dahil hiç kimse, bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremezdi. Ama biz tüm sıkıntıları göğüsledik, tüm badireleri atlattık, projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüdük. Yani milletçe hem şeytan taşladık, hem de tavafımızı yaptık” dedi.



“Ramazan Bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatıyoruz”

Emekli aylıkları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Bu ara çıkardılar bir şey, ‘emeklinin maaşlarını arttıralım.’ İşte, söylüyorum yüzde 50’ye varan artışları yaptık. Emeklimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Aylık miktarına göre 8 ila 12 bin liraya yükselen promosyon ödemeleri için kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. Ramazan Bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatıyoruz” diye konuştu.





“Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz”

Enflasyonun yılın ikinci yarısından sonra düşeceğini belirten Erdoğan, “Depremin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attık. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından inşa çalışmalarına süratle başlayarak, vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta kurasını çektiklerimizle birlikte yaklaşık 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu tamamlayarak, yıl sonunda 200 bin konut rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz. Depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan, Çorum’da da olsak, hiçbirimiz rahat edemeyiz. En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili, bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Çorumlu kardeşlerim içlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek, pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkanlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecek. Biz işte bunun çabasındayız, işte bunun derdindeyiz. ‘Kelebek ömürlü’ geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla, hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ‘para sayma’ görüntüleri ile ilgili eleştirerek, "Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir ‘kartel’ mi oldukları belli değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart İdareler Seçimleri öncesinde Çorum’da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Çorum il merkezindeki Kadeş Barış Meydanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, para sayma görüntüleri ile ilgili CHP’ye sert eleştirilerde bulundu.



“Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir ‘kartel’ mi oldukları belli değil”

CHP’ye ‘kartel’ göndermesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok, ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutmayı, sonra da ‘hatırlamıyorum’ diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı çok sever. Ankara’dan İstanbul’a kadar yönettikleri belediyelerde hep bunu yaptılar. Vatandaşın aklını çelmek, oyunu almak için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin, ‘yapacağız’ dedikleri projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediler. Bunların becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir ‘kartel’ mi oldukları belli değil. Biz ne 30 yıllık belediyecilik, ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde asla böyle olmadık. Hep ‘söz namustur’, ‘ağızdan çıkan her söz senettir’ düsturuyla hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize ve milletimize zarar verecek, Türkiye’ye ekonomik olarak bedel ödetecek taahhütlerden uzak durduk. Zor da olsa, her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. Bugün de bu çizgimizi koruyoruz, korumayı da sürdüreceğiz” dedi.



“Son 21 yılda Çorum’a 96,5 milyar lira yatırım yaptık”

“İnsanın aynası işidir, lafına bakılmaz” diyerek Çorum’a yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu anlayışla son 21 yılda Çorum’a 96,5 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde bin 762 adet yeni derslik inşa ettik, Hitit Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda toplam 5 bin 972 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İçinde 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyumun ve 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonunun da olduğu 61 spor tesisi yaptık. Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar liranın üzerinde kaynakla destek olduk. Sağlıkta 825 yataklı Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere toplam bin 760 yataklı 14 hastanenin de aralarında olduğu 30 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çorum’da 3 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinin eski yerindeki C blokta güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu hastanemize 100 yataklı ek bina yapıyoruz. Böylelikle Çorum il merkezinde toplam bin 25 yatak kapasitesine ulaşmış olacağız” diye konuştu.





“Merak ettiğiniz, hızlı tren projemizin etüt-proje çalışmaları bitti, Kırıkkale-Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık”

Çorum için hızlı tren hattı projesinin yatırım programına alındığını belirten Erdoğan, “Çorum’da 7 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, bin 133 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz 13 adet atıksu arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 93,4’üne hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 2’sini bitirdik, kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 372 kilometreye çıkardık. Kırkdilim Geçişi tünellerindeki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli projeyi inşallah önümüzdeki yıl içindeki tamamlayarak, trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çorum-Laçin-Osmancık Yolu, Çorum-Mecitözü-Amasya Yolu, Çorum-İskilip Yolu, İskilip-Laçin Yolu, Kargı-Saraydüzü Yolu ve Kastamonu Hududu-Osmancık-Merzifon Yolunun yapımına devam ediyoruz. Merak ettiğiniz, hızlı tren projemizin etüt-proje çalışmaları bitti, Kırıkkale-Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık. Böylece hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Çorum, bir taraftan Karadeniz’e bir taraftan da İç Anadolu’ya hızlı tren hattıyla bağlanmış olacak” şeklinde konuştu.



“Çorum’u, temelini attığımız barut fabrikasıyla savunma sanayiinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyoruz"

Çorum’u sanayi savunmasının yeni merkezlerinden birisi olacağını belirten Erdoğan, “Çorum’a Koçhisar ve Oğuzlar Barajları başta olmak üzere 15 adet baraj, 22 gölet, 23 sulama tesisi ve 72 taşkın koruma tesisi inşa ettik; 1 baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 201 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı devam eden tesislerle 100 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Koçhisar Barajı, 75 bin dekar sulama ve yıllık 15 milyon metreküp içme suyu ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplam 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptık. Osmancık ve İskilip’e Organize Sanayii Bölgesi kurduk; 1 teknopark, 1 araştırma geliştirme merkezi açtık. Çorum’u, temelini attığımız barut fabrikasıyla savunma sanayiinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyoruz. İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş adamlarımıza 2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Bu desteklerle şehrimizde 36 bin ek istihdam oluştu. Kültürde, şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden olan yedi asırlık Ulucami’yi restore edip tekrar ibadete açtık. Enerjide Çorum, Alaca, Aştağul, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ’a doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki yıl Boğazkale’ye, sonraki yıl Düvenci’ye doğal gaz arzı sağlayacağız. Şimdi isterseniz, şehrimize yaptığımız yatırımları, şöyle kısaca görüntülü olarak da bir hatırlayalım” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından miting sona erdi.