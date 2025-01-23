Hitit Ayakkabı firmasıyla Çorumlulara hizmet sunan ve aynı zamanda da Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanlığı görevini yürüten Cumhur Palabıyık, bir yandan da uzun yıllardan beri hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. Gerek esnaflığı, gerekse de başarıyla yürüttüğü oda başkanlığı görevi nedeniyle takdir edilen bir isim olan Palabıyık, bilgi birikimini hayvancılık sektörüne de hizmet olarak yansıtmak istiyor.

Cumhur Palabıyık, 22 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu’nda birlik başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Palabıyık, adaylığının kamuoyunda takdir gördüğünü belirterek, görüştüğü hayvan üreticilerinin de değişimden yana olduklarını ifade etti.

Çorum hayvancılığını daha üst seviyelere çıkarmak için birçok proje hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Palabıyık, genel kurulda seçilmesi halinde kazananın Çorum üreticisi olacağının altını çizdi. Kongrenin normal süresinin 2025 Mayıs ayı olmasına rağmen tarihin aday olması nedeniyle öne aldığını söyleyen Cumhur Palabıyık, herşeye rağmen güçlü bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Palabıyık, tüm üreticileri de olağan genel kurula katılmaya davet etti.

Editör: Haber Merkezi