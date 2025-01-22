Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, hazineye ait 14 arazinin satış ihalesini gerçekleştirecek. İhale tarihi 23 Ocak Perşembe günü. Satışa çıkarılan 14 adet arazi, tarla, bağ ve bahçe vasfındaki taşınmazların detaylı bilgilerine “https://www.milliemlak.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor. İhale ilanı ise “https://corum.csb.gov.tr/duyurular” adresinde yayınlandı.
MECİTÖZÜ'NDE İSE 20 TAŞINMAZ...
Mecitözü Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, 6 Şubat 2025 tarihinde muhtelif köylerdeki Hazine taşınmazlarının satış ihalesini gerçekleştirecek.
Satışa çıkarılan 20 adet arazi, tarla, bağ ve bahçe vasfındaki taşınmazların detaylı bilgilerine “https://www.milliemlak.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor. İhale ilanı ise “https://corum.csb.gov.tr/duyurular” adresinde yayınlandı.
Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde %20 indirim uygulanacak ve satış işlemleri KDV’den muaf olacak.