Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Temsilciliği'ni ziyaret ederek Başkan Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme yaptı.

Emeklilerin sorun ve taleplerini dinleyen Milletvekili Tahtasız, “CHP iktidarında emeklimiz insanca yaşam koşullarında rahat ve refah içerisinde bir emeklilik sürecek” dedi.

Çorum’da yeni kurulan ve örgütlenme çalışmalarına devam eden Birleşik Emekliler Sendikası’nın yöneticilerini tebrik eden ve başarılar dileyen Tahtasız, her zaman ve her koşulda emeklilerin, emeğiyle geçinenlerin yanında olduklarını vurguladı.

EMEKLİLER: “DÜŞÜK MAAŞLARLA,

YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILDIK”

Emekliler, "Yaşamdan değil çalışma hayatından emekli olduk, sadaka değil yaşam ücreti istiyoruz" diyerek beklentilerini sıraladı.

En düşük emekli aylığının asgari ücretten yüzde 40 fazla olmasını, hak sahibi dul ve yetimlerin aylığının asgari ücrete eşitlenmesini, dini bayramlarda verilen ikramiyelerin asgari ücrete eşitlenmesini, emeklilere sağlıkta katkı payının kaldırılmasını talep eden emekliler, hükümetin emekliyi, dul ve yetimi unutmasından, düşük maaşlarla zorlu bir yaşamın içerisine terk etmesinden yakındı.

“SİZİN TALEBİNİZ, BİZİM TALEBİMİZ”

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin sorunlarını biliyor, taleplerinin altına imzamızı atıyoruz. Bizim iktidarımızda emeklimiz insanca yaşam koşullarında rahat ve refah içerisinde bir emeklilik sürecek” ifadesini kullandı.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ise, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Milletvekili Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.

Ziyarete ayrıca; CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, ADD İl Disiplin Kurulu Başkanı Cengiz Karabıdak, CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Yurdal Tapakkaya, CHP önceki dönem parti yöneticileri Av. Mahmut Bayatlı, Duran Arslan ile Birleşik Emekliler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Ayşen Yılmaz, Ali Işıker, Saniye İşçi ve Yılmaz Topaktaş katıldı.