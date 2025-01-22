Bakanlık, söz konusu firmaların ürünlerinde yapılan denetimler sonucunda, bazı köfte ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat (kalp) tespit edildiğini duyurdu. Bu durum, özellikle gıda sektöründe güven kaybına yol açtı.

Bakanlık, gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişlere karşı denetimlerin arttırılacağını belirterek, bu tür durumların tespit edilmesi halinde hukuki işlemlerin başlatılacağını açıkladı. Tüketicilerin bu tür ürünlerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

Yeni yayımlanan listede, taklit ya da tağşiş içeren köfte ürünleriyle ilgili firmalar da yer aldı. Bu firmaların ürünlerini kullanan tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Listede yer alan firmalar arasında Çiftlik Kasabı - Ferhat Ergüvan, Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Mezitli Et-Balık) ve Sahil Kasabı - Metin Tavşan bulunuyor.

İşte o liste;