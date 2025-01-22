PTT’den emekli Kemal Ünal, Kayseri’de görev yapan Hava Üst Başçavuş Kenan Ünal ile Yeter ve Müjgan Ünal’ın babaları Hacı Ünal vefat etti.

Köyün ileri gelenlerinden, çok eski yıllardan beri şoförlük yapan Hacı Ünal’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi yarın (23 Ocak 2025 Perşembe günü ) Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yıkanacak. Daha sonra ise saat 11.00’de Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği önünde helallik alma töreni düzenlenecek. Cenaze, öğle saatlerinde Üçköy Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi