Çorum’un sevilen simalarından “Berber İbrahim” olarak tanınan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın şoförü İbrahim Sağır’ın vefat eden annesi Melek Sağır son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum merkeze bağlı İnalözü Köyü sakinlerinden emekli Hacı Celal Sağır’ın eşi olan Melek Sağır’ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İnalözü Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ