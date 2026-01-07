İktidara yakın TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Saadet Partisi ile AK Parti ile yakın zamanda bir temasın başlayabileceğini öne sürdü.

Gazeteciler Fatih Atik ve Fuat Uğur, Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin AK Parti ile temas kurmaya ve Cumhur İttifakı'na katılmaya sıcak baktığına dair kulis bilgilerini paylaştı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan canlı yayında gazeteciler Fatih Atik ve Fuat Uğur tarafından paylaşılan bilgiler, siyaset kamuoyunda muhalefet blokunda yeni bir yapılanma olup olmayacağı sorusunu doğurdu. Programda ilk olarak söz alan Fatih Atik, Saadet Partisi içerisindeki eğilimlere dair edindiği verileri aktardı. Atik, partinin karar mekanizmalarında ve seçmen tabanında iktidar kanadıyla bir yakınlaşma beklentisinin oluştuğuna dikkat çekerek, bu yöndeki hamlelerin yakın zamanda somutlaşabileceğini öne sürdü.

Saadet Partisi yönetiminde ve tabanında yakınlaşma beklentisi

Gazeteci Fatih Atik, Saadet Partisi'ndeki mevcut durumu değerlendirirken, partinin hem üst yönetimi hem de tabanının AK Parti ile temas kurma fikrine mesafeli olmadığını dile getirdi. Atik, canlı yayındaki konuşmasında konuya ilişkin detay verdi:

“Saadet Partisi’nin hem yönetiminde hem de tabanında Cumhur İttifakı’yla, özellikle de AK Parti’yle temas kurulmasına yönelik bir beklenti var. Bu yakınlaşmaya hem yönetim hem de taban sıcak bakıyor. Yakın zamanda temaslar başlayabilir.”

Bu açıklama, partinin stratejik konumunda bir değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.

Gelecek Partisi milletvekilleri AK Parti’den gelecek adımı bekliyor

Fatih Atik’in ardından söz alan gazeteci Fuat Uğur, benzer bir iddiayı Gelecek Partisi üzerinden gündeme getirdi. Uğur, partisinden ayrılmayı veya ittifak değiştirmeyi düşünen isimlere dair doğrudan bir kaynağa dayandırdığı bilgisini izleyicilerle paylaştı. Uğur, partililerin bir geçiş süreci için uygun koşulların oluşmasını gözlediğini savundu:

“Gelecek Partili bir milletvekilinin eşinden aldığım bilgiye göre, Gelecek Partililer AK Parti’ye geçmek için adeta bekliyor. Bir teklif, bir yakınlaşma ya da uygun bir ortamın oluşmasını bekliyorlar.”