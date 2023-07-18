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Dünyaca ünlü yazar, 18 Temmuz 2019 tarihinde 75 yaşında hayata veda etmişti. Cücenoğlu, aramızdan ayrılışından sonra da, oyunları ile Türk Tiyatrosu’nu dünyaya taşımaya devam ediyor.

Tuncer Cücenoğlu, 50 yıllık sanat hayatında 26 oyun kaleme aldı, sayısız ödüller kazandı. Oyunları, dünyanın dört bir yanında sahnelendi. Son olarak, Uruguay’da perde açmaya hazırlanıyor.

Oyunları: Kördövüşü, Öğretmen, Yeşil Gece, Çıkmaz Sokak, Kadıncıklar, Dosya, Biga-1920, Kumarbazlar, Yıldırım Kemal, Kızılırmak, Helikopter, Ziyaretçi, Matruşka, Şapka, Boyacı, Neyzen, Çığ, Sabahattin Ali, Ah Bir Yoksul Olsam, Tiyatrocular, Che Guevara, Mustafam Kemalim, Gece Kulübü, Kadın Sığınağı, Fosforlu Cevriye İstanbul Sokakları, Brutus Ya da Jul Sezar’ın Katli.