Çin’de sahnelenen ilk Türk oyun yazarı olan hemşehrimiz Tuncer Cücenoğlu, aramızdan ayrılışının 5. yılında da tiyatromuzu ve kültürümüzü yepyeni ülkelerle tanıştırmaya hız kesmeden devam ediyor.

Dünyada Türk Tiyatrosu’nun en güçlü tiyatro yazarı olarak kabul edilen Tuncer Cücenoğlu, başyapıtı “ÇIĞ” ile bu kez Türk tiyatrosu ile Hong Kong / Macau tiyatrolarını birleştiriyor.

Blank Space Studio tarafından sahnelenecek ‘ÇIĞ’ın yönetmeni Herbert Chio. Başlıca rollerde Lam Tsz Yan, Tou Hoi Ian, Pun Chi Hou, Chang Mei Lei, Leong Soi Fong ve Chu Kin Pan’ın canlandıracağı oyun ilk olarak yarın ve Perşembe günü seyirciye okuma tiyatrosu olarak sunulacak.