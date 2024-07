Kurulduğu günden itibaren üzerinde durdukları birlik beraberlik vurgusunu pekiştirmek için Çorum Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen fuara; Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Genç Sanayici İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Burak Küçükbenli, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Necmettin Uzun, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, ÇOSAD yöneticileri ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Çorum oto sanayinde faaliyet gösteren esnaflar ve bu esnafların ihtiyaç kalemleri için hizmet veren tüm yan tedarikçileri Çorum Sanayi Sitesi'nde buluşturan ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan’ın açılış konuşması ile başlayan fuar, katılımcılar tarafından tam not aldı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Eyyüp Pehlivan konuşmasında, “Oto Sanayiciler Derneği olarak Mayıs ayının başlarında başlatmış olduğumuz ‘Oto Sanayinde Birlik Beraberlik Hareketi’ ile oto sanayine hizmet veren esnaflarımızın birlik beraberlik içinde Ahilik ilkelerine bağlı kalarak iş ve işleyişlerine devam etmesi, bugünün imkanları ve yarının teknolojisini kullanır iken; yeni nesillere daha güçlü daha sağlıklı daha güvenilir bir sanayi bırakabilmesi, yapılacak teknolojik ve yazılımsal çalışmalar ile ülke kaynaklarının dışa aktarımının azaltılması ve bugünün tecrübe birikimlerinin yeni nesillere bozulmadan eksiksiz olarak aktarılması için yapılacak tüm çalışmalara destek vermek hedeflenmiştir. Biliyoruz ki, birlikten kuvvet doğar” dedi.

Pehlivan ayrıca, ilkini düzenledikleri bu organizasyonun oto sanayinde birlik beraberliğin miladı kabul edilmesini isterken, bu programların belirli periyotlar ile tekrarlanacağının müjdesini verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ile Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Necmettin Uzun ise yaptıkları kısa konuşmada, fuar organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceklerinin mesajını verdiler.

Daha sonra fuarın organizasyon süreci içerisinde yerel yönetim olarak her aşamada ÇOSAD’ın yanında olan Çorum Belediyesini temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ve birlik beraberlik çağrısına kayıtsız kalmayan Oda Başkanı Necmettin Uzun’a ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan tarafından teşekkür plaketi, destek veren firma temsilcilerine ise katılım belgeleri verildi.

Fuarın sonlarına doğru ise katılımcı firmalar tarafından hazırlanan sürpriz hediyeler için yapılan çekiliş ile talihlilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan ayrıca fuar organizasyonuna destek veren sponsor firmalar; Motul / Yağpet Motor Yağları ve Aksamları A.Ş., Motobike 19, Acar Servis Ekipmanları, Özova Motor Yenileme, Çorum Off-Road Team, Würth Otomotiv Sanayi Ürünler A.Ş., CV Oto Ekspertiz, Güven Sürücü Kursu, Hunter Rot Balans, CMY Madeni Yağlar, Oto Serkan Oto Yedek Parça, As Oto Yedek Parça, Artı Oto Yedek Parça ve Çorum Özel Hastanesi’ne ayrı ayrı teşekkür ederken, çalışma arkadaşları Halil Beker (Aydın Oto), Adem Kellegöz (Çorum ADM Auto Servis), Emre Özbüğrü (Hunter Rot Balans), Mustafa Evcimen (Çözüm Otogaz), Ferhat Özçetin (Özova Motor Yenileme) ve Habil Kır’a (Oto Beyincim Oto Elektrik) minnettarlığını ifade etti.