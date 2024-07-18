Gün boyu açık kalan stantta vatandaşlara birlik ve beraberliğin sembolü aşure dağıtıldı. 1750 kişilik aşure ikramının yapıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aşure bereketini vatandaşlar ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, Aşure’yi paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak tanımladı.

Erhan Avcı, geleneksel hale getirdikleri aşure ikramına katkı sağlayan, dağıtılmasında emeği geçen ve hayra vesile olan dernek üyelerine teşekkür ederek, “Bu ikramları vatandaşımıza sunmaktan mutluluk duyduk. Muharrem ayımız mübarek olsun. Bu mübarek günlerin ülkemizin birliğini, dirliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirilmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi