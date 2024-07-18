AKP Milletvekili Mehmet Muş’un “Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'nde Çorum'dan kaynaklı bir kriz çıktı” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Damar, şunları söyledi:

“Muş ‘Burası Çorum’dur yolu yokuştur, Çorum’a verilen sözler yerine getirilmiyor, bizim işlere de pürüz çıkarıyor acep nedendir’ diyor bağıra bağıra.

Bizim vekil de ‘yoktur pürüz bir başka bahara’ diyor. Sayın vekilim siz kendinizi de kandırmayın bu garip Çorumluyu da kandırmayın. Başka illerin yatırımlarına da sebep olmayalım. Çünkü Çorum çantada keklik AKP iktidarında istediğini alıyor ne gerek var yatırıma, ne gerek var hızlı trene. Yozgat var yanımızda, Samsun var. Hatırlar mısınız bir zamanlar Çorum’da Anadolu kaplanları vardı. AKP iktidarı geldi kaplan kalmadı kediye döndük. Neden mi, yalancıların sayesinde. Bir zamanlar sanayi deyince Çorum, gelişen iller deyince Çorum vardı. Şimdi de civar illerden daha iyiyiz ama yatırım konusuna gelince biz geri kaldık etrafımızdaki iller aldı başını gitti niye acaba? Biz sanayide, üretimde il olarak becerikliyiz ama bürokraside beceriksiz miyiz diye hiç düşündük mü acaba? Yıllardır yapılmış devlet hastanesini halledemedik ki hiç olmayan yavaş treni nasıl halledeceğiz? Sizi şahsınızda tanırım severim. Eğer Çorum’a ve Çorumluya bir iyilik yapmak ve iktidardan yatırım almak istiyorsanız bence AKP milletvekilliğinden istifa edin bağımsız milletvekili olarak Çorum’a ve Çorumluya daha fazla yardımınız olur. O zaman iktidar söylediklerinizi yapar. Sizde yalancı çıkmazsınız.”

Editör: Haber Merkezi