Çorum’da yeni göreve başlayan Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Günay, İdris Coşkun’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Çorum’daki görevinde muvaffakiyetler diledi.

Çorum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde İdris Coşkun atanmıştı. Çorum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz, İzmir’e tayin edilmiş, yerine ise Tokat İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun atanmıştı.

Yeni Müdür İdris Coşkun, Çorum’daki görevine başladı.