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Yıllarca Çorum’u başarıyla profesyonel ligde temsil eden Çorum Voleybol Spor Kulübü, Tuncay Yılmaz’ın başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte hem ekonomik olarak, hem de kadro kalitesi olarak düşüşe geçti. Kırmızı-Siyahlı kulüpte yaşanan bu düşüş bu sene patlak verirken, ekonomik sıkıntılarla boğuşan Çorum Voleybol Spor Kulübü bugün federasyon tarafından ligden ihraç edildi.

Yaşanan bu gelişme Çorum voleybol tarihine kara leke olarak kayıtlara geçerken, Kulüp Başkanı Tuncay Yılmaz’ın sessiz kalması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Bugün itibariyle resmi olarak ligden ihraç edilen Çorum Voleybol Spor Kulübü’nün geleceği de voleybol severler tarafından merak konusu oldu.