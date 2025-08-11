Arca Çorum FK, şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonun ilk maçında, kendisi gibi Süper Lig’i hedefleyen Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenerek uzun maratona süper bir başlangıç yaparken, Amed cephesinde hakem kararları çok tartışıldı. Arca Çorum FK cephesinde de hakem kararları maç boyunca mercek altına alındı.

Onursal Başkan Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve 2.Başkan Baran Korkmazoğlu, her tartışmalı pozisyonu önlerindeki monitörden izleyerek değerlendirme yaptılar.