Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final Grup Müsabakaları 7-10 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da yapıldı. Derya Karaman önderliğindeki Çorum kız takımı grubunda Rize, Artvin ve Düzce takımını set vermeden 3-0’lık skorlarla mağlup ederek grup birincisi olarak finale yükselirken, Çorum erkek takımı ise grubunda Ordu ve Düzce’yi mağlup ederek 6 puanla grup ikincisi oldu ve finale yükselmeyi başardı.

Çorum voleybol tarihinde ilk kez kız ve erkek takımı aynı anda finale adını yazdırmayı başarmış oldu.

ANALİG Voleybol Final Müsabakaları 25-30 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de yapılacak.