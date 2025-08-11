Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk hedeflediği 2025-2026 Sezonunun ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk eden Arca Çorum FK, 33.dakikada Oğuz Gürbulak ve 88.dakikada Atakan Akkaynak’ın attığı gollerle 2-0 kazanırken, bu galibiyet aynı zamanda Çorum temsilcisinin evinde Amed’e karşı aldığı ilk galibiyet de oldu.

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler’le daha önce Çorum’da 3 kez karşılaşırken, 2020-2021 sezonunda 2-2, geçen sezon da 1-1 berabere kalıp, 2022-2023 Sezonunda ise 2-0 yenilmişti.

REKABETTE AVERAJLA ÖNE GEÇTİK

Öte yandan, iki takım arasındaki rekabette, galibiyet sayılarında Arca Çorum FK Amed’i yakalarken, averajla da öne geçti. Oynanan 8 maçın 3’ünü Arca Çorum FK, 3’ünü Diyarbakır temsilcisi kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK attığı 11 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.