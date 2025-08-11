2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK, ilk haftalarda oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi alarak 20 puan toplarken, attığı 19 gole karşılık 18 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım, 7 kez sezona sahasında başladı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Arca Çorum FK, hanesine 13 puan yazdırırken, 11 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

Çorum temsilcisi, 7 kez de sezona deplasmanda başladı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Attığı 8 gole karşılık kalesinde 10 gole engel olamayan Arca Çorum FK 7 puan aldı.