Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan, 5 etaplı “Premier League”de son etap müsabakaları Diyarbakır’da yapıldı.

ÇORUM’A MADALYA

5.Etap müsabakalarında, Çorum Belediye Spor Kulübü’nden antrenör ve aynı zamanda il temsilcisi Samet Türe nezaretinde mücadele eden sporcular 3 madalya kazandılar.

Genç erkekler +76 kiloda mücadele eden Kayra Yağlı, rakiplerine tatamiyi dar etti. Güçlü atakları, hızlı kombinasyonları ve finaldeki net puan üstünlüğü ile şampiyonluğu kazanan Kayra Yağlı, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençler 55 kiloda mücadele eden Yağız Gözübüyük, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, finale çıkma maçında aldığı yenilgi ile şampiyonluk şansını kaybetti. Gözübüyük, madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu.

Gençler 76 kiloda madalya mücadelesi veren Kutay Tekin ise çevikliği ile dikkat çekti. Ani atakları ve rakiplerinin boşluklarını iyi değerlendiren Kutay Tekin etabı üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ligde geride kalan 5 etap sonunda kilolarında dereceye giren sporcular, Çorum’da düzenlenecek ve aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği de taşıyan Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı. Çorum’dan 10 karateci şampiyona vizesi aldı.