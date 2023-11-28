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CHP İl Başkanlığı’nda gazetecilerle bir araya gelen İl Başkanı Solmaz, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak olan yerel yönetim seçimlerine ilişkin partisinin program ve hedeflerine dair bir dizi değerlendirme yaptı.

10 Ekim’de yapılan İl Kongresi’nin ardından Genel Kongre’ye odaklanıldığını, sonrasında da Ankara ve İstanbul’da düzenlenen bir dizi toplantılara katıldıklarını kaydeden Solmaz, yoğun bir süreç yaşadıklarını söyledi.

“ÖN SEÇİM İÇİN EN ÖNEMLİ

SORUNUMUZ ZAMAN EKSİKLİĞİ”

MYK tarafından alınan karar gereği aday adaylık başvurularının 5 Aralık’a kadar uzatıldığını belirten Solmaz, “Ön seçimi yasal olarak yapabiliriz ama zaman sorunumuz var. Hâkim huzurunda yapılacak bir ön seçimin ardından adaylara sadece 40 günlük bir süre kalacak. Bu 40 günlük süre içerisinde adaylarımız kendilerini ve projelerini tanıtmak zorunda kalacak. Bu süre bizim açımızdan çok az” dedi.

“İTTİFAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILABİLİR”

AKP ve MHP’nin genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de bir ittifak içerisinde olduğunu anımsatan Solmaz, CHP olarak diğer partilere kapılarının kapalı olmadığını belirterek, “Sonuçta biz bu partilerle 3 ay önce seçim işbirliği yaptık. Gönül anlamında bir hukukumuz var. Onlarla da bir görüşme yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK

ANLAYIŞINA ÇORUM’UN İHTİYACI VAR”

Hedeflerinin 30 sene sonra Çorum’u sosyal-demokrat belediyecilikle tanıştırmak olduğunu kaydeden Solmaz, “Yerel seçimler bizim için çok önemli. Mevcut belediye ile Çorum ilerleyemiyor. Artık sosyal demokrat belediyecilik anlayışına Çorum’un da ihtiyacı var” dedi.

“İLÇELERDE DE İDDİALIYIZ”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum merkezde olduğu gibi ilçelerde de iddialı olduklarını söyledi. Aday gösterdikleri her yerde iddialı olduklarını anımsatan Solmaz, hali hazırda CHP’nin elinde bulunan Mecitözü’ne ilaveten en az 3 ilçede daha belediyeyi kazanacaklarını belirtti.