Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde, 50 milyon liralık yatırım bedeli olan fabrikanın temel atma törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, oda başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sungurlu OSB’de tahsis edilen 6 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek fabrikanın, bir yıl içerisinde tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor. Fabrika ilk etapta 20 kişilik istihdam edilecek, ilerleyen dönemlerde ise bu sayının artırılması planlanıyor.

Fabrika da üretilecek streç filmlerin yüzde 60’lık bölümünün yurt içinde, yüzde 40’lık kısmının ise yurt dışına ihraç edileceğini belirtilirken, fabrikanın ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı ve bölge sanayisinin gelişiminde önemli bir rol oynayacağı ifade edildi.

Editör: İHA AJANS