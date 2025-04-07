İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantıları Muhammed Fatih Temur yönetimindeki oturum ile başladı. Toplantıda gündeme geçilmeden önce bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Temur, sokak hayvanları konusuna da değindi.

Konuşmasına yeniden mesaiye başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Temur daha sonra savunma hakkının kutsallığına değinerek hayatın her alanında ihtiyaç duyulabilecek olan tüm avukatların gününü kutladı.

Milletimizin geçmiş Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek kazalarda 70’in üzerindeki can kayıplarına değinen Temur, tüm sürücüleri daha dikkatli olmaya ve trafiğe yorgun şekilde çıkmamaları konusunda da uyardı.

Nisan ayında Şehitler Haftası’nın kutlanacağını, 10 Nisan Polis Günü ve Haftası’nın da kutlanacağını hatırlatan Muhammed Fatih Temur, kahramanca görevini yerine getiren tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ın Ulu Önder Atatürk tarafından Çocuk Bayramı ilan edildiğini hatırlatarak tüm dünya çocuklarına özel bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da bu yıl yine coşkuyla kutlanacağını söyleyen Temur, konuşmasının devamında sokak hayvanları konusuna değindi.

İl Genel Meclisi Başkanı Temur, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu için merkez Karacaköy ve Yaydiğin bölgesine kazandırılan 55 dönümlük yaşam alanının ülkeye örnek olacağını vurguladı.

Çorum İl Özel İdaresi’nin de geçtiğimiz yıllarda kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’nin önemli paydaşlarından birisi olduğunu hatırlatan Temur, ihalesi yapılan yaşan merkezinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sokak hayvanlarının tüm milletin kanayan yarası haline geldiğini söyleyerek özellikle bu merkezde yaralı hayvanların rehabilite edileceğini, daha sonra ise burada yaşamlarını sürdüreceğini bildirdi.

Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Birliği’nin çalışmalarına değinerek merkez haricinde köylerdeki yaralı veya sahipsiz hayvanların da toplanarak burada rehabilite edileceğini bildiren Temur: “Merkezimiz ile milletimizin kanayan yaralarından birine daha çare olacağız. Çorum’un sokak hayvanı diye bir sorunu kalmayacak. Köylerimizden de buraya hayvanlarımızı getireceğiz. İl Özel İdaresi’nin de paydaşı olduğu birliğimiz bu çalışması ile ülkeye örnek olacak” dedi.

Editör: Haber Merkezi