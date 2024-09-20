Mecitözü Kaymakamı Cengiz Nayman, Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından Mecitözü Kaymakamlığınca ilçedeki şehit aileleri ve gazilere yemek ikram edildi.

OĞUZLAR

Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Turan, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Kıbrıs gazisi Halil Kıdak, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Jandarma Astsubay Üstçavuş İker Kuloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAYAT

Bayat Hükümet Konağı bahçesindeki törende Kaymakam Vekili Hakan Bahçe, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Çelenk töreninin ardından protokol üyeleri ve gaziler, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Kaymakamlık tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazilere Bayat Öğretmenevi'nde yemek ikramında bulunuldu.

İSKİLİP

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Törende Kaymakam Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, Cumhuriyet Savcısı Yasin Onur Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güven ve diğer katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından İskilip Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve gazilere yemek ikram edildi.

DODURGA

Çorum'un Dodurga ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı düzenlendi.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Çetinkaya, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından protokol üyeleri, ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Program sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığında şehit aileleri ve gazilere ikramda bulunuldu.

KARGI

Hükümet binası önündeki törene Kargı Kaymakam Vekili Furkan Duman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Üteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Çağatay Özyılmaz, gaziler, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Editör: AA AJANS