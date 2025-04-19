Vali Çalgan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Çorum’un il oluşunun 101. Yılını kutladı.

Mesajına “Kadim medeniyetler şehri Çorum'un il oluşunun 101. yılı kutlu olsun” diyerek başlayan Vali Çalgan, 7.000 yıllık tarihi boyunca birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan Çorum’un, Hititler'den Osmanlı'ya kadar uzanan derin tarihi geçmişiyle her dönemde önemli bir yerleşim merkezi haline geldiğini vurguladı.

Osmanlı döneminde ekonomik ve idari açıdan gelişen şehrin, 1836'da sancak statüsüne yükseltildiğini, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte de 20 Nisan 1924 tarihinde il statüsü kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli şehirlerinden biri haline geldiğini anlatan Vali Çalgan, “Çorum'un il oluşunun 101. yılını kutluyor, Çorumlu hemşehrilerimin bu topraklarda sağlık, huzur ve bereket içinde nice yıllar geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ