Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve beraberindeki bakanlık heyeti Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu.

Dodurga’daki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içine yapılan kütüphanenin açılışı için ilimize gelen Genel Müdür Beyoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Vali Ali Çalgan ile görüştü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Genel Müdür Beyoğlu, kütüphane projelerine dikkat çekerek ilimizin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ziyarette ayrıca, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek projeler ve işbirlikleri değerlendirildi. Heyete teşekkür ederek özellikle gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak modern kütüphane ortamlarının artırılması gerektiğini belirten Vali Çalgan da bu alanda atılacak her adımın destekçisi olacaklarını vurguladı.

Taner Beyoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Başkanı Aşgın, nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür ederek önümüzdeki günlerde açılacak Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi’ne yapılacak kütüphane ile ilgili istişarede bulunup projeye desteği için de teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi