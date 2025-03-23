Milletvekili Kaya, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması hedefiyle, Çorum il merkezi ve tüm ilçelerinde afetsellik durumunun dikkate alınarak çeşitli önlemlerin devreye alınacağını belirtti. Bu kapsamda ilk adım olarak Osmancık ve İskilip ilçelerine Afet İstasyonu (AFİS) konteynerleri kuruluyor.

Kaya, Osmancık Kaymakamlığı bahçesine kurulumu tamamlanan konteynerin ardından, İskilip ilçesindeki kurulumun da önümüzdeki hafta içinde tamamlanacağını duyurdu.

50 FARKLI EKİPMANLA DONATILMIŞ KONTEYNERLER

Milletvekili Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için yaklaşık 50 farklı ekipman ve toplamda 700 parça malzemeyle donatılan AFİS konteynerleri, ilçelerdeki müdahale kapasitesini artıracak. Özellikle deprem durumlarında görev alacak arama-kurtarma ekiplerinin hem eğitimlerini destekleyecek hem de uygulama kabiliyetlerini geliştirecek” dedi.

AFİS konteynerlerinin yalnızca iki ilçeyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Kaya, il genelinde devam eden fizibilite çalışmaları doğrultusunda bu uygulamanın yaygınlaştırılacağını söyledi.

Deprem, heyelan, sel ve trafik kazası gibi afet ve acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek için konteyner sayısının artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Kaya, “Önümüzdeki süreçte hem il merkezini hem de diğer ilçelerimizi kapsayacak şekilde bu konteynerlerin sayısını artıracağız. Amacımız, Çorum’u afetlere karşı dirençli hale getirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımak” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ