Çorum’un Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı’na yapılan taşlı saldırı sonrası Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle muhtarlığını ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aşgın, “Çorum’un huzurunu bozmaya kimseye izin vermeyiz” mesajını verdi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, motosikletle Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı önüne gelerek taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan, muhtarlık binasının camlarını kırdıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında muhtarlığın kapalı olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş, kimseyle husumeti olmadığını ifade etti. Polis ekipleri, fail ya da failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

BAŞKAN AŞGIN’DAN TEPKİ VE DESTEK MESAJI

Saldırının ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret ederek Muhtar Mehmet Bölükbaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıyı kınayan Başkan Aşgın, şu ifadeleri kullandı:

“Bu şehrin huzur ve barış kenti olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin Çorum’un huzurunu bozmasına izin vermeyiz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanacağına inanıyoruz.”

Muhtar Mehmet Bölükbaş ise saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Muhtarlık o saatte kapalıydı. Kimseyle bir husumetim yok. Güvenlik güçlerimiz olayı araştırıyor. Başkanımıza duyarlılığı ve desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

