49’ncu Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti. Ziyarette Çorum’un kültürel mirası, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri vurgulanarak ilin turizm potansiyeline dikkat çekildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, ilimizin zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu kaydetti.

Vali Çalgan, “Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması için turizm sektörünün tüm paydaşları ile güç birliği içinde, kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 49.Turizm Haftası vesilesiyle, ilimizin ve ülkemizin turizmde daha ileriye gitmesini sağlayan tüm kurum, kuruluş ve turizm sektörü çalışanlarımızın haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Editör: HABER MERKEZİ