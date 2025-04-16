Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın, atamaların “kuralsız kaidesiz” yapıldığını ve hiçbir kriter gözetilmediğini vurguladı.

Aydın yaptığı açıklamada; “Sınavla öğrenci alan memleketin akademik başarısı en yüksek çocuklarının öğrenim gördüğü proje okullarına hiçbir kriter olmadan, kimin/nasıl atandığı belli olmayan atamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Kim / neye göre atandı bilinmiyor…” diyerek bu durumun proje okullarının “proje” olduğunu bir kez daha tescillediğini ifade etti.

Atamaların ardından öğretmen motivasyonunun nasıl sağlanacağını ve sınava girecek öğrencilerin bu durumdan nasıl etkileneceğini kimsenin düşünmediğini belirten Selim Aydın, “Dönem sonuna kadar proje okullarında görev yapacak öğretmenimizin motivasyonunu kim sağlayacak, umurlarında değil… Sınava girecek öğrencilerimizin böyle bir dönemde böyle bir öğretmen psikolojisi ile yaşayacağı mağduriyeti düşünen kimse yok” diye konuştu.

Nitelikli okulların siyasal, sendikal ve ideolojik tahakküme mahkum edilmesinin vebaline dikkat çeken Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın, sendika, vakıf, dernek gibi dış yapıların inisiyatifine göz yumulmaya devam edildiği sürece bu güzide okullara yazık edileceğini kaydetti. Aydın, “'Kafama göre yönetici ve öğretmen atarım!' projesinin mimarları iyi bilsin ki Allah var, gam yok” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi