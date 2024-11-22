Alaca’nın en önemli mesire alanı ve bölgenin en büyük hayvanat bahçesi olan Veliçayırı'nda çalışmalar sürüyor. Bölgede inşa edilen yeni otoparkın çevresinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni otopark çevresinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları, bölgenin doğal yapısını koruma ve ziyaretçilere daha keyifli bir deneyim sunma amacı taşıyor. Çeşitli türlerde ağaçların dikildiği alan, gelecek yıllarda yemyeşil bir görünüme kavuşacak. Proje, vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılandı.

Bölgedeki hayvanat bahçesi, geniş piknik alanları ve daha yeşil hale gelen otopark alanı ile Veliçayırı, doğaseverler ve aileler için vazgeçilmez bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Başkan Yardımcıları Oktay Yelkuvan ve Uğur Tunçel ile birlikte sahada devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Arslan, “Veliçayırı’nı daha yeşil, daha cazip bir hale getirmek için projelerimize devam ediyoruz. Yeni otoparkımızın çevresinde yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile hem bölgeye estetik bir dokunuş yapıyor hem de çevreye katkıda bulunuyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS