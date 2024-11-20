Çorum’un Alaca ilçesinde çocuklara yönelik, hayvan sevgisinin anlatıldığı bir tiyatro oyunu sahnelenecek.

Hayvan sevgisi, dostluk ve sağlık yaşam ile ilgili kazanımları içeren “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyun, Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 12.00’de Alaca Belediyesi Kültür Salonunda sahnelenecek.

Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyunda Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi anlatılıyor. Oyunda Yaramaz Tavşanın arkadaşları Bay Ayı ve Kurnaz Tilki ile Avcıyı durdurmak için verdiği amansız mücadeleye tanıklık edeceksiniz. Eğlenceli ve komedi türündeki oyun 2- 9 yaş çocuklar için tavsiye ediliyor.

Oyunda; Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Zeynep Asodova (Tilki), Melek Ünal (Bayan Ayı) rollerini canlandıracak.

Oyunun biletleri; sahneleme öncesi salondan temin edilebilecek. Ayrıca oyunla ilgili bilgiler; 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.

Editör: SELDA FINDIK