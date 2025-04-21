İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda Av. Dr. Canan Sarı, yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, KADEM’in 3 yıl görev yapacak yeni yönetimi de belirlendi.

KADEM'in Genel Kurulu, 2018’den bu yana başkanlık yapan Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve yeni başkan Av. Dr. Canan Sarı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. KADEM’in faaliyetlerini tanıtan kısa film gösteriminin ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6284 sayılı Kanun’un tavizsiz uygulanmasına vurgu yaparak, kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadelenin aile kurumunu güçlendiren politikaların temel unsuru olduğunu belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Disiplin Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Av. Dr. Mehmet Sarı’nın eşi olan Av. Dr. Canan Sarı 294 delegenin oyunu alarak KADEM’in yeni başkanı oldu.

“Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet” sloganıyla 2013’ten beri kadınların her alanda var olmasını destekleyen KADEM’in kongresi aile fotoğrafıyla sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ