Çorum’un da uzun süredir beklediği ulaşım hamlesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Giresun’da katıldığı Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Eylem Planı Toplantısı’nda konuştu. Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir başta olmak üzere çok sayıda meslek örgütü yöneticisi Giresun’da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Eylem Planı Toplantısı’nda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da hazır bulunduğu toplantıda Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yatırımlar ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm ülkede aralıksız süren kalkınma hamlesinin Karadeniz ayağı olan DOKAP’ta bölge şehirlerinde hayata geçecek 158 projeye toplam 394 Milyar liralık kamu, toplam yatırım bedeli 22 Milyar lira olan 44 özel sektör yatırımı yapılacağını duyuran Cevdet Yılmaz, “Bu yatırımlar sayesinde bölgemizin canına can gücüne güç katılacak” diye konuştu.

DOKAP’ı çok daha yüksek standartlarda bir ekonomik yapıya ulaştıracaklarını söyleyen Yılmaz artık demiryolunu önceliğe aldıklarını vurguladı. Karadeniz'de Samsun-Sarp Demiryolu projesiyle ilgili çalışma başlatıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Tüm Türkiye'de artık önceliğimiz demiryolları, demiryollarında da üretim merkezleri ile liman bağlantıları önceliğimizdir. Bunları yaptığımız zaman ekonomimizin, sanayimizin rekabet gücü artmış olacak diye inanıyoruz. Bu bölgemizde de Çorum Delice hızlı tren hattı programa alındı ve yine Samsun-Sarp demiryolu projeleri ile ilgili çalışmalara başlanmış durumda. Proje çalışmaları, dolayısıyla demiryolu konuları üzerinde önümüzdeki yıllarda daha fazla duracağız. Mavi vatanımız mavi kalkınma, burada da deniz ve kıyı ekonomisini yine sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde koruyarak rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz” dedi.